Strakosha, il Chelsea ci pensa: ma solo a una condizione

© foto di www.imagephotoagency.it

Thomas Strakosha in cerca di sistemazione. Dopo che si è complicata la pista Fulham, vista la difficoltà nel trovare l'accordo, il portiere albanese è ancora libero cerca l'intesa con un nuovo club. Come riporta l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Chelsea avrebbe messo nel mirino l'ormai ex estremo difensore della Lazio, ma solo a una condizione. Se dovesse andar via Kepa, accostato spesso anche al club biancoceleste in quanto pupillo di Sarri, allora i Blues punterebbero su Strakosha come secondo di Mendy. Se, invece, lo spagnolo dovesse restare l'operazione risulterebbe ben più complicata.