Sturm Graz - Lazio, organizzato un Meeting Point per i tifosi: le info

© foto di Insidefoto/Image Sport

Si avvicina la sfida tra Sturm Graz e Lazio, in programma domani alle 18:45 allo Stadion Graz-Liebenau. La società tramite i canali ufficiali ha reso note alcune informazioni utili per i tifosi che si recheranno in Austria per assistere al match dallo stadio. Questo quanto si legge nella nota: “In accordo con St. Graz è stato organizzato il giorno della gara 6 ottobre, un Meeting Point in Hauptplatz. Zona centrale dove troverete diversi punti di ristoro.

Il Meeting Point dista solo 35 minuti a piedi per lo Stadion Graz-Liebenau. I cancelli dello stadio apriranno alle ore 16:45.

Clicca qui per ulteriori informazioni rilasciate dall’Ambasciata Italiana in Austria.

Clicca qui per i numeri di telefono in caso di emergenza (Ambasciata e Consolato Italiano in Austria).”

