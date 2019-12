Supercoppa, il retroscena: i tifosi cantano “Messi!” e CR7 non la prende bene -VD

Più fastidioso di “Lazio! Lazio!”, dopo le due sconfitte in pochi giorni, poteva esserci una sola cosa. Una sola parola. O meglio, un solo uomo. Nonostante l'apparente indifferenza, Lionel Messi rimane uno degli incubi di Cristiano Ronaldo. E probabilmente viceversa, certo. Ma il momento premia la Pulce argentina, su questo ci sono pochi dubbi. Nel giro di un mese CR7 non solo ha perso il Pallone D'Oro a favore del fenomeno di casa Barcellona, ma è uscito sconfitto da una finale a seguito di un filotto di 12 vittorie consecutive: in sostanza, non gli accadeva da cinque anni. Deve avergli bruciato. Ecco allora che, mentre assisteva alla premiazione della Lazio, qualche simpatico tifoso arabo lo incalza con il coro: “Messi! Messi!”. Ronaldo è stizzito e si lascia andare a un sorriso sarcastico, inizialmente. Poi qualcuno dagli spalti insiste e CR7 non ci sta più. Porta la mano dove non batte il sole e reagisce con un eloquente gestaccio. Quanto brucia questa Supercoppa, quanto brucia questo Messi. Di seguito, ecco i video dell'accaduto.

