Supercoppa: Immobile, Dybala e Higuain in corsa per diventare il re della competizione

La finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio sarà l'ultima fatica del 2019 delle due squadre. Una fatica importante visto che mette in palio un trofeo tra due delle squadre più in forma del momento. Domenica sera sarà una battaglia che Inzaghi spera di vincere per portare a casa un altro trofeo. Tra i giocatori in campo, poi, in tre si giocano addirittura la leadership assoluta nella classifica marcatori della competizione. Al momento in vetta c'è Paulo Dybala che ha segnato tre reti, tutte contro la Lazio, e vorrebbe incrementare il proprio bottino. L'argentino è in compagnia di Del Piero, Eto'o e Shevchenko ed è normale che finendo nel tabellino del match staccherebbe tutti. La Joya, però, dovrà guardarsi le spalle perché Ciro Immobile e Gonzalo Higuain lo seguono a una lunghezza di distanza e, in caso di doppietta, potrebbero superarlo. Il bomber di Torre Annunziata spera di ripetere la splendida serata del 2017 quando, grazie ai suoi due gol e a quello di Murgia nel finale, le aquile hanno alzato il trofeo in un Olimpico impazzito di gioia. Ciro spera di ripetere la stessa scena a Riyad.

Supercoppa Italiana / Dove vedere Juventus - Lazio in tv e in streaming

Calciomercato Lazio, si lavora per il rinnovo di Luis Alberto: le ultime

TORNA ALLA HOMEPAGE