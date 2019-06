Supercoppa italiana, incognita data e luogo: la Lega decide lunedì

Ancora dubbi sulla data e il luogo in cui sarà giocata la Supercoppa italiana tra Lazio e Juventus. La precedente edizione è stata ospitata dall'Arabia Saudita, meta probabile anche quest'anno durante la stagione invernale. Tante proteste in seguito alla decisione di giocare in un Paese che presenta diverse criticità per quel che riguarda la tutela dei diritti umani, oltre alle proteste del Qatar per la pirateria saudita. L'alternativa sarebbe quella di giocare a Roma il 17 o il 18 agosto. Le due società devono ancora decidere in merito. Secondo quanto riportato da Tuttosport, si discuterà sull'argomento non nella riunione di Lega che si terrà oggi, ma in quella di lunedì prossimo.

LAZIO, CAICEDO NON RINNOVA

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE