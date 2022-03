Superlega, Gravina: "Idea inutile dannosa e fallimentare"

TUTTOmercatoWEB.com

Il progetto della Superlega non trova gradimento. Non l'ha trovato nella sua prima bozza e sembra non trovarlo neanche nella sua seconda versione. A dire la sua in merito anche il numero uno della Figc Gabriele Gravina ai microfoni di Rai Gr Parlamento: "Tutto il mondo del calcio a livello nazionale e internazionale sta soffrendo. Sotto il profilo economico-finanziario abbiamo problemi serissimi e qualcuno pensa che la Superlega sia la soluzione, invece è la risposta peggiore. Il problema reale del calcio non è la mancanza di risorse finanziarie, ma l’utilizzo delle stesse. Bisogna andare oltre un format superato, valorizzare il brand, cercare nuovi progetti e invece si sceglie la strada più breve, andando a caccia di nuove risorse che potrebbero addirittura segnare il fallimento del calcio, perché in realtà vanno messi sotto controllo i costi di gestione. Faccio un appello al buon senso, alla capacità di questi imprenditori di accantonare questa idea fallimentare, inutile e dannosa, concentrandosi invece per dare un contributo al calcio sotto altri profili".