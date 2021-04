Superlega, Tancredi Palmeri: "Alcuni membri Uefa vogliono la squalifica di Real e Juve"

Nonostante sia collassata a quarantotto ore dalla sua nascita, la Superlega è ancora al centro delle polemiche. Direttamente dal Comitato Esecutivo Uefa in corso in questo momento arrivano le prime indiscrezioni sulle sanzioni all'indirizzo dei club fondatori della nuova competizione internazionale. In particolare, il noto giornalista Tancredi Palmeri ha spiegato sul proprio profilo Twitter: "Alcuni dei membri del Comitato Esecutivo Uefa in corso in questo momento spingono per un anno di squalifica dalle coppe per Real Madrid e Juventus. Sembra prevalere però un approccio sanzionatorio più soft".

