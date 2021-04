Jiangsu, nuovo attacco di Eder a Suning. L'ex Inter: "Se vendono il pullman..."

Sono ancora scintille tra Eder, ex attaccante dello Jiangsu oggi al San Paolo, e Suning, proprietario del club cinese in cui militava fino a qualche mese fa. Il brasiliano ha commentato con ironia le difficoltà economiche della società, che nelle ultime ore ha messo addirittura in vendita il proprio pullman. Su Twitter l'ex Inter ha scritto: "Almeno se riescono a vendere il pullman forse pagano quello che devono pagare. Pazzesco". Evidente il riferimento a conti chiaramente non saldati dalla vecchia proprietà dello Jiangsu ai calciatori, Eder compreso. Non è la prima volta che l'attaccante si scaglia contro Suning. Poco tempo fa si era espresso duramente sul proprietario del club: "Abbiamo ricevuto un trattamento del genere senza alcun rispetto". Subito dopo l'intervista era smentita, ma ora questo tweet lascia capire bene quale sia il parere del brasiliano.

Lazio - Milan, le probabili formazioni: da valutare i calciatori affaticati

Superlega, dalla Spagna: "Maxi-clausola per uscire, ecco a quanto ammonta"

TORNA ALLA HOMEPAGE