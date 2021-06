Superlega, Tebas: "Credo che Barcellona, Real e Juventus saranno escluse dalla Champions"

Continua a tenere banco la questione legata alla Superlega. Soprattutto non è ancora chiaro se Barcellona, Real Madrid e Juventus alla fine subiranno solo una sanzione economica da parte della Uefa oppure la punizione sarà più dura. Il patron della Liga Javier Tebas è certo che i tre club verranno esclusi dalle prossime competizioni europee: "Hanno infastidito molti club europei e le istituzioni. Sanzioni economiche? No, la non iscrizione alla prossima edizione. Per la situazione che si è creata, ho questa sensazione. Credo che questi tre club saranno esclusi dalla prossima Champions, dovrebbero aver paura", queste le sue parole a El Golazo de Gol TV.

