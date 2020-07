Szoboszlai si racconta: "Sogno l'Europeo con l'Ungheria. Haaland? Nell'1 contro 1 vinco io"

Dominik Szoboszlai, obiettivo di mercato di moltissimi top club tra cui anche la Lazio, si è raccontato in una lunga intervista a France Football in cui ha ripercorso la sua carriera e ha espresso anche i suoi sogni per il futuro.

POST LOCKDOWN - “Dopo il coronavirus sono davvero tornato al massimo perché continuavo a lavorare sodo. Forse per il 90% dei calciatori questo periodo è stato difficile, ma per me è stato perfetto. Andavo spesso a correre per strada. Nel mio appartamento, ho trasformato una stanza in una palestra, per potermi allenare a casa, oltre ad avere un personal trainer. Non mi sono fermato, e questo ha pagato”.

RUOLO - “Ultimamente con il Salisburgo abbiamo giocato con il 4-2-2-2, dove sono uno dei due numeri 10, a sinistra. Questo è il ruolo che preferisco perché posso rientrare sul destro e tirare. Il mio piede destro è il mio punto di forza ma devo ancora lavorare per migliorarlo. Ad esempio, dopo l'allenamento mi fermo sempre a tirare 50 calci di punizione. Per me è importante perché un calcio di punizione è un'opportunità per segnare. Inoltre, penso di non tirarle troppo male. Non puoi giocare a calcio senza correre rischi. Sono un giocatore a cui piace correre rischi, perché mostro di non aver paura di nulla. Non ho paura di nessuno o niente. Quando commetti errori, significa che ci hai provato. Se non ci provi, non puoi farlo”.

IN CAMPO - “Abbiamo giocato con moltissimi schemi: 4-2-3-1, 4-2-2-2, 4-4-2, e in ognuno di essi so cosa fare, quale posizione devo avere. È molto importante sapere tutto questo perché quando giochi a sinistra, non giochi allo stesso modo di quello a destra. Lo stesso tra il numero 10 e il numero 8. Devi saperlo. Gioco a testa alta perché devo sempre controllare ciò che è dietro e davanti a me, a destra e a sinistra. Perché quando non lo sai, non puoi pianificare la prossima mossa. Prima di ricevere la palla, guardo avanti, dietro, a sinistra, a destra, quindi posso anticipare cosa farò, dove passare, chi è libero, chi sarà libero. Prima di prendere la palla, so cosa ne farò. La prima cosa da tenere a mente è giocare in avanti. Per segnare goal, devi giocare in verticale. Perché quando giochi all'indietro non puoi segnare. Tuttavia, il mio allenatore mi chiede sempre di scendere per spremere e recuperare la palla”.

INFORTUNIO - “Stavo già giocando per la squadra A, quando ho avuto questo infortunio al legamento della caviglia. Anche in questi momenti devi sempre rimanere positivo, se ti dispiace per te stesso, non migliorerà mai. Devi dirti " ok, dopo tornerò più forte, ma devo lavorare per questo".

INFANZIA - “Avevo 3 anni quando l'ho visto giocare per la prima volta. Stava giocando nella Premier League ungherese. Non era un grande professionista come il padre di Erling Haaland ma aiuta molto avere un padre come lui, perché senza di lui non sarei qui. Con due amici, ha aperto la sua accademia nel 2007, era una piccola squadra, ma abbiamo vinto la Coppa locale due volte! Quando ero più giovane, non mi sono preso del tempo libero. Mi allenavo costantemente, quattro volte al giorno. Con mio padre, con i più piccoli, i più grandi o gli altri della mia età. Più tardi, quando il Salisburgo mi voleva sono andato, ho mostrato loro cosa avrei potuto fare e mi hanno chiesto di giocare per loro. Avevo 15 anni, ho lasciato il mio paese da solo. Non parlavo tedesco, un po' di inglese ma non troppo. Ovviamente, è stato molto difficile. Ma è il calcio. Se non avessi fatto questo passo avanti, non sarei qui oggi”.

HAALAND E MINAMINO - “Adoro Erling Haaland e Takumi Minamino, ed è stato bello giocare con loro. Meritano di essere andati a Dortmund e Liverpool. Ma mi concentro su me stesso e non penso agli altri. Penso alla squadra e a me. È importante. Non ero triste quando sono andati via perché ok, erano bravi, hanno aiutato la squadra, ma senza di loro possiamo essere altrettanto bravi. Inoltre, penso che 1 contro 1, io sono meglio di Erling. Ma se glielo chiedi, dirà il contrario ( ride ). Spero che un giorno ci affronteremo di nuovo”.



EUROPEO - “Spero di essere un leader dell'Ungheria. Il mio obiettivo è quello di portarla più in alto. Nessuno sa dove si trova o chi ci sta giocando. Voglio far vedere alle persone l'Ungheria giocare. Potrei essere l'uomo che può farlo o almeno condurrei miei compagni di squadra nella giusta direzione. Dobbiamo crederci. Se non credi nell'Europeo, non ha senso andare in campo. Sarebbe bello per me segnare da un calcio di punizione per qualificarmi. Spero che accada. Lo sento".