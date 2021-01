Tavecchio torna a parlare della Nazionale: "Ventura sfortunato, fu un errore perdere Conte"

Nuova avventura per l'ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio che nella giornata di ieri è stato nominato come nuovo presidente del Comitato regionale lombardo della Lega dilettanti. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport Tavecchio è tornato a parlare anche di quel momento buio vissuto dall'Italia con l'esclusione dal Campionato del Mondo e della famosa partita contro la Svezia: "Abbiamo preso un gol dalla Svezia su autorete e io sono andato a casa. Va bene, ma ho lasciato una grossa liquidità in federazione e si sono dimenticati che in Italia sono stato io a portare il protocollo Var e che con me le squadre italiane in Champions sono salite a quattro. Ventura sarebbe dovuto arrivare con Marcello Lippi d.t., ma il piano saltò per il conflitto di interessi con il figlio procuratore. Ventura è stato sfortunato. L’errore è stato perdere Conte. Io avevo fatto di tutto per trattenere Antonio, avevo coinvolto lo sponsor, la Puma, ma lui aveva un’offerta impareggiabile dal Chelsea":

Calciomercato Lazio, Inzaghi conferma Caicedo ma l'Inter spera in uno scambio...

Lazio, Leiva a Parma per le 100 presenze e un record internazionale

TORNA ALLA HOME