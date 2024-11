Tchaouna a Sky: "Mi diverto a giocare nella Lazio. C'è qualità e il mister..."

Loum Tchaouna ha parlato a pochi minuti dal calcio d'inizio di Lazio - Porto. Queste le parole del biancoceleste rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Quanto è divertente giocare nella Lazio? È molto divertente perché ci sono tanti giocatori offensivi con qualità per puntare l’avversario e fare gol, per giocare con qualità tecnica e tenere palla. Il mister fa un buon lavoro per continuare su questa strada, ora dobbiamo pensare solo al Porto e poi vediamo per domenica.”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE