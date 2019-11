Terremoto in Albania: 6 morti e centinaia di feriti - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 9.50 - Sale il bilancio dei morti, almeno sei. Si scava tra le macerie in queste ore. Pare sia crollato anche un hotel. Notizie in aggiornamento.

Il primo bilancio è assai grave: tre morti e circa 150 feriti, con altre persone disperse sotto le macerie. L’epicentro della forte scossa (6.4) è stato registrato alle ore 2.54 locali, le 3.54 in Italia, a Durazzo. Anche le mura storiche del castello sono crollate. Ingenti i danni pure in altre zone albanesi. Il terremoto è stato sentito fino alla capitale Tirana, circa 30 chilometri dall'epicentro, dove la gente è scesa in strada in preda al panico. In diverse città è saltata la corrente e i vigili del fuoco sono al lavoro in tutta l’area colpita. Il sisma è stato avvertito anche in tutta l’Italia del sud, in particolar modo in Puglia.