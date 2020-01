Tesser: "Per lo Scudetto occhio anche alla Lazio. Juventus la più forte"

La Lazio ha dei numeri incredibili in campionati ed è considerata da molti addetti ai lavori in lotta per lo Scudetto. Su questa linea d'onda il tecnico del Pordenone Attilio Tesser, che ha così risposto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "La Juventus ha fatto un mercato straordinario in estate, è ancora la squadra più forte. L’Inter sta lottando. Sarà una bella lotta. E occhio ad Atalanta e Lazio, che sono lì".