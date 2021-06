The Guardian e le stelle dell’Europeo: per l’Italia c’è Ciro Immobile - FOTO

Sette giorni. Sono quelli che mancano all'inizio degli Europei, la competizione più attesa di quest'estate. È tempo di analizzare le squadre e di capire quali sono le favorite per portarsi a casa l'ambito trofeo. Il noto portale inglese "The Guardian" ha fatto un'analisi di tutte le nazionali che prenderanno parte a Euro 2020 compresa l'Italia di Mancini. Per ogni squadra è stato scelto il giocatore chiave è più rappresentativo. Per gli Azzurri c'è Ciro Immobile. Il bomber della Lazio, infatti, sarà, con molta probabilità, l'attacca titolare della Nazionale italiana agli Europei.