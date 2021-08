Tokyo 2020, ecco le 40 medaglie dell'Italia: l'elenco completo

Le Olimpidadi di Tokyo si sono chiuse oggi con la spettacolare cerimonia di chiusura. I Giochi in Giappone sono stati particolarmente positivi per l'Italia che ha chiuso con 40 medaglie ed è salita sul podio in ogni singolo giorno della manifestazione. In chiusura è arrivato il bronzo con le ragazze della ginnastica ritmica che hanno fatto così cifra tonda. I cinque ori dell'atletica, le sei medaglie dal nuoto, le storie di Vanessa Ferrari e Aldo Montano sono solo alcuni dei successi dei nostri portacolori.

