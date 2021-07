Tokyo 2020, oro per l'Italia dal canottaggio femminile. Eroico Paltrinieri...

L'Italia festeggia il secondo oro delle Olimpiadi. Ed è una medaglia storica perché è la prima della storia del canottaggio femminile. Federica Cesarini e Valentina Rodini nel doppio pesi leggeri trionfano nelle acque giapponesi grazie a un finale pazzesco. Per tutta la gara cinque barche si sono date battaglia con distacchi tra la prima e la quinta mai sopra i due secondi. Ai 1500 metri le azzurre sono terze dietro Olanda e Francia, ai 1750 addirittura rischiano il podio insidiate dalla Romania, ma negli ultimi 100 metri uno sprint magistrale porta a una rimonta da sogno: Francia battuta all’ultima palata di soli 24 centesimi, terza l’Olanda a 27. Cesarini e Rodini riscrivono la storia.

GREG ARGENTO - E non meno importante è l'argento di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero. L'olimpionico di Rio 2016 nei 1500 ha stupito tutti considerando come è arrivato alla gara. Per tutto il mese di giugno è stato bloccato dalla mononucleosi, perdendo la fase di preparazione più importante per i giochi. In semifinale aveva fatto segnare l'ottavo tempo, l'ultimo utile per entrare in finale. Da un giorno all'altro però è cambiato il mondo, del resto con i campionissimi è così. Greg ha nuotato tutta la gara all'attacco facendo segnare uno strepitoso 7'42"11, battuto nel finale soltanto dall'americano Finke. Soddifatto il nuotatore di Carpi, che domani tornerà in vasca per le batterie dei 1500 e poi ancora in acque libere per i 10 km. Gli 800 sono la terza scelta, e nonostante la mononucleosi è arrivato un argento.

ANCORA IL CANOTTAGGIO - Oltre al magnifico oro di Cesarini e Rodini il canottaggio regala anche un bronzo nel doppio pesi leggeri uomini. La coppia composta da Pietro Ruta e Stefano Oppo si è piazzata terza dietro Irlanda e Germania. Una gara regolare quella degli azzurri, che da anni sono ai vertici della specialità. Il podio olimpico in questa specialità mancava da Sydney 2000 (Pettinari e Luini argento).

