Calciomercato Lazio: tutto ruota intorno a Correa. E per Basic...

La seconda parte del calciomercato della Lazio dipende da Joaquin Correa. La cessione o meno del Tucu è determinante per sbloccare l'indice di liquidità e completare la rosa secondo le richieste di Sarri. Senza l'argentino verrebbero acquistate due ali e una mezzala, con lui soltanto un'ala di riserva e la mezzala. Ma la mancata uscita di Correa a una determinata cifra (dai 30 milioni in su) complicherebbe anche il discorso indice, motivo per cui la Lazio è in attesa che la situazione si sblocchi. Il giocatore è convocato per sabato a Formello, in vista poi della partenza di lunedì prossimo per la Germania.

BASIC - A proposito di Marienfeld, l'obiettivo è quello di aggregare Toma Basic alla spedizione biancoceleste. Come già riportato giorni fa, l'accordo tra la Lazio e il Bordeaux c'è sulla base di 7 milioni di parte fissa più 3 di bonus ma non può essere chiusa l'operazione causa indice. Il tentativo che si sta facendo è di trovare un accordo con il club francese in modo tale da far partire il giocatore per la Germania, con la promessa di formalizzare l'operazione appena possibile. Per Sarri sarebbe il massimo avere a disposizione Basic: al tecnico serve un centrocampista in più e il croato è un profilo molto gradito.

LAZIO, IL CENTROCAMPO IL VERO TESORO DI SARRI

LAZIO, LE PAROLE DI CANIGIANI SUGLI ABBONAMENTI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO