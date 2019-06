Tommaso Paradiso: "De Rossi? Da laziale lo stimo da morire"

TOMMASO PARADISO DE ROSSI - Tommaso Paradiso non ha mai nascosto la propria fede calcistica. Il frontman dei TheGiornalisti ha sempre detto di essere tifoso della Lazio e del club biancoceleste parla molto spesso. Ai microfoni di Sky Sport, stavolta, il cantante ha parlato di Daniele De Rossi e Antonello Venditti, due simboli del tifo giallorosso. Paradiso non solo non ha attaccato i due, ma anzi ha dichiarato: “Non conosco Daniele De Rossi, abbiamo degli amici in comune. Da laziale lo stimo da morire. Venditti? È uno dei miei cantautori preferiti, lo invidio ai romanisti. Quando sento “Grazie Roma” non è che mi metto a cantarla a squarciagola ovviamente, però non la tolgo“.

FARES SI AVVICINA, DUE CONTROPARTITE NELL'AFFARE

NOTTE DEI RE, PERUZZI TRA PARATE E SORRISI - VIDEO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE