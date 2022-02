Torino, Buongiorno e il giallo "mancato": ecco cosa è successo

Durante il match contro l’Udinese, Alessandro Buongiorno ha tentato la furbata ma è stato scoperto dal direttore di gara che non si è lasciato ingannare e non ha ceduto alla provocazione. Il difensore del Torino è stato sostituito al 52’ e mentre si accingeva a lasciare il campo si è tolto la maglia. Ma il cartellino giallo, come sperava, non è arrivato e il suo piano è fallito. Qual era l’intento del difensore granata? Essendo diffidato se fosse stato ammonito avrebbe saltato il prossimo turno contro il Venezia, per ritornare disponibile in vista del derby della Mole in programma tra due giornate.

