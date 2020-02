Torino, Cairo: "La Lazio è terza pur cambiando poco dallo scorso anno"

Il campionato esaltante della Lazio continua. In conferenza stampa, durante la presentazione del nuovo allenatore, il presidente del Torino Urbano Cairo ha dedicato un passaggio anche ai biancocelesti: "Noi abbiamo praticamente la stessa rosa dello scorso anno, quella che è arrivata quattro punti sopra la Lazio. Ora la Lazio è terza, pur cambiando pochissimo. Magari può capitare che se confermi tutti c'è qualcuno che non è troppo felice, è anche giusto per la gente vedere nuovi giocatori e avere rinnovamento".

