Torino, Cairo: "Negli ultimi 27 anni la Lazio ha vinto una sola volta"

Il campionato esaltante della Lazio continua. In conferenza stampa, durante la presentazione del nuovo allenatore, il presidente del Torino Urbano Cairo ha dedicato un passaggio anche ai biancocelesti: "Noi abbiamo praticamente la stessa rosa dello scorso anno, quella che è arrivata quattro punti sopra la Lazio. Ora la Lazio è terza, pur cambiando pochissimo. Magari può capitare che se confermi tutti c'è qualcuno che non è troppo felice, è anche giusto per la gente vedere nuovi giocatori e avere rinnovamento".

Ma non è finita qui, il presidente del Torino ha rincarato la dose: "Sono quasi 15 anni che sono presidente, al Torino ho dedicato una marea di tempo e impegno. Questo è un mondo difficilissimo e complicatissimo. Negli ultimi 27 anni hanno dominato Inter, Juve e Milan. Mentre Roma e Lazio hanno vinto una sola volta (escludendo più di una decina di trofei, sì, ndr). Complimenti ai biancocelesti e all'Atalanta: ma l'anno scorso la Lazio è arrivata dopo di noi, mentre prima di Gasperini siamo arrivati sempre davanti a loro".

Pubblicato il 4/02 alle 21:00