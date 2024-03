Torino, Juric non lo accetta: "Arbitri? Guardate in Lazio-Milan. Noi dovremmo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non dev'essere tanto diverso l'umore di Juric da quello di Sarri, dopo non aver vinto una partita importante a causa di decisioni arbitrali che l'hanno condizionata e, in qualche modo, anche decisa. Il gol annullato a Zapata e il doppio giallo a Samuele Ricci, per il Torino sono l'equivalente del rigore mancato e dei tre rossi estratti verso la Lazio: decisioni folli che cambiano il campionato di una squadra. Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita contro la Fiorentina, l'allenatore croato ha spiegato il proprio umore prendendo ad esempio la sfida dell'Olimpico: "Anche in Lazio-Milan ci sono state tante polemiche per le decisioni arbitrali, anche gli arbitri fanno qualche errore, noi in teoria dovremmo accettarli. In teoria... Ma non è facile. Davvero non è facile":