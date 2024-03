Torino, Juric torna sulla Lazio: "Non siamo andati male. Sanabria sfortunato..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il Torino è pronto a tornare in campo dopo le ultime due sconfitte contro Lazio e Roma. Adesso di fronte c'è la Fiorentina. In conferenza stampa, il tecnico granata Ivan Juric ha analizzato il periodo della squadra, soffermandosi anche sulla condizione di Sanabria. Di seguito le sue dichiarazioni. "Bisogna analizzare con lucidità, le ultime partite non sono andate male: non dobbiamo perdere fiducia. Bisogna credere in questo e migliorare negli ultimi metri, abbiamo commesso leggerezze in difesa. Non abbiamo sofferto, ma determinati episodi sono stati devastanti. Dobbiamo essere mentalmente forti, con lo spirito che abbiamo già da tempo. Possiamo affrontare chiunque e fare risultato".

"Calo di Sanabria? Non sono motivi fisici. Tra Sassuolo, Lazio, Lecce e Roma ha avuto sette occasioni da gol: fisicamente sta benissimo, è una situazione classica di un attaccante che non segna. Speriamo che si sblocchi, si allena bene ma ci sono momenti così. E ha avuto anche un po' di sfortuna con il palo contro la Lazio".