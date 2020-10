Torino, l'avvicinamento alla sfida con la Lazio: ieri la prima vittoria stagionale

Archiviata la gara di Champions League di ieri sera contro il Bruges, la Lazio è attesa dalla difficile trasferta contro il Torino. Difficile perché la squadra di Giampaolo è in cerca di riscatto in campionato, ma soprattutto i biancocelesti continuano ad essere dilaniati dalle assenze. I granata ieri hanno battuto 3-1 in rimonta il Lecce nella sfida valida per la Coppa Italia, grazie al gol di Lyanco e alla doppietta di Verdi nei tempi supplementari. Un risultato che è anche la prima vittoria stagionale, dato che in campionato Belotti e compagni hanno ottenuto 3 sconfitte e un pareggio e sono fermi a 1 punto in fondo alla classifica insieme al Crotone. Da valutare le condizioni di Izzo, Zaza e Millico, assenti ieri e contro il Sassuolo. Domenica allo stadio Grande Torino arriverà la Lazio, con l'ipotesi rinvio da non scartare, e Giampaolo vorrà dare continuità al successo di ieri.

