Bruges - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Acerbi leader, perfetto il centrocampo

Una Lazio in grande emergenza strappa un punto importante nella trasferta di Bruges e mantiene la testa del girone di Champions League insieme ai belgi. Tante le assenze tra i biancocelesti che hanno sfoderato una prestazione di orgoglio, andando anche in vantaggio con Correa, gol pareggiato da Vanaken dal dischetto. Bene l'argentino così come Reina, decisivo in un paio di parate, ingenuo invece Patric nell'occasione del rigore concesso. Queste le pagelle dei principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Reina 7; Patric 5,5 (46' Andreas Pereira 6), Hoedt 6,5, Acerbi 7,5; Marusic 6,5, Akpa Akpro 7, Parolo 7, Milinkovic 7, Fares 6 (56' Muriqi 6); Correa 7, Caicedo 6 (68' Czyz 6,5). All.: Inzaghi 7,5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Reina 7, Patric 4, Hoedt 6.5, Acerbi 7, Marusic 6, Akpa Akpro 7, Parolo 6.5, Milinkovic 6, Fares 5, Correa 6.5, Caicedo 5.

