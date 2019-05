Torino - Lazio, Caputi: "Mi aspetto una partita divertente. E su Immobile..."

È l'argomento allenatore a tenere banco in casa Lazio. Ma oggi si gioca l'ultima gara di campionato e il sito 'Torinogranata.it' ha intervistato il responsabile della redazione sportiva del Messaggero, Massimo Caputi. Il giornalista si è soffermato sia sul match che sulla sfida tra Immobile e Belotti: "Una partita di fine campionato tra due squadre che comunque regaleranno del divertimento. Il Torino, reduce da un'ottima stagione, si vorrà congedare dai propri tifosi nel migliore dei modi. Credo che insieme all'Atalanta sia stata la squadra rivelazione avendo fatto molto bene. Ciro contro il Gallo per la Nazionale?Indubbiamente sì, anche se non è questa la partita che farà decidere Mancini su quali siano gli attaccanti azzurri, però è indubbio che entrambi, seppur per motivi differenti, hanno gli stimoli per poter chiudere al meglio la stagione visto che poi ci sono le partite di qualificazione all'Europeo. Penso che ci sia un po' un procedimento inverso tra i due attaccanti: Belotti ha finito bene la stagione, mentre Immobile l'ha chiusa un po' male perché sono un po' di mesi che fatica a segnare e a fare belle prestazioni al contrario di Belotti che sembra che si sia ripreso bene”.

