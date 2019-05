Lazio, il futuro di Tare e Peruzzi: il direttore sportivo resta, Angelo forse

LAZIO, FUTURO TARE E PERUZZI - Voci di corridoio rimaste tali. Sull'interesse del Bayern Monaco per Tare si è speculato per poco più di mezza giornata, poi la smentita nella serata di venerdì. Il direttore sportivo della Lazio rimane al suo posto, accanto a Lotito. Chi invece si dovrà incontrare con il presidente è Angelo Peruzzi: a riportarlo è l'edizione odierna della Repubblica. Il club manager parlerà con il patron biancoceleste per decidere se prolungare per un altro anno - come al solito - l’accordo con la società. La prossima settimana potrebbe andare in scena l'incontro decisivo.

