Torino - Lazio, un'ora al fischio d'inizio: l'Olimpico è pronto ad accogliere il match! - FOTO

Ancora poco più di un'ora d'attesa e poi arriverà il fischio dell'arbitro che darà il via alla sfida tra Torino e Lazio. I biancocelesti, ancora guidati da Martusciello vista la squalifica di Maurizio Sarri, sono reduci dal pareggio contro il Cagliari nell'ultimo impegno di campionato. Gli uomini di Juric, invece, sono usciti vincitori dalla trasferta in casa del Sassuolo dello scorso venerdì. Il match partirà alle 18.30: i calciatori stanno man mano entrano in campo per il consueto walk aroud. Luis Alberto e Immobile, ma anche Escalante e Luka Romero: la squadra si prepara all'impegno di quello è, a tutti gli effetti, un tour de force.

