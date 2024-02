Torino, Linetty: "Perdere così fa male. Loro hanno fatto quattro tiri..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non si dà pace Karol Linetty. Dopo la sconfitta contro la Lazio, il centrocampista del Torino ha raccontato tutta la sua amarezza ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: "Non dormo questa sera, perdere così si fa sentire. Abbiamo creato veramente tanto, soprattutto il primo tempo dove potevamo chiudere la partita. Nel secondo tempo hanno sfruttato due occasioni, poi è stata dura. Loro hanno preso fiducia ed è stato difficile. Ci mancava solo il gol, non so cosa dire perché oggi ci ha girato male. Europa? La classifica è ancora corta, giocando così possiamo dare problemi a tutti. Ci sbloccheremo. Io sto bene in questo Torino, abbiamo una bella squadra, e dobbiamo continuare così".

Linetty, subito dopo, ha intervenuto anche ai microfoni di Sky: "Non so cosa dire, la squadra oggi stava veramente bene, anche chi è entrato ha giocato bene. Abbiamo creato tanto nel primo tempo ma anche nel secondo tempo. Non siamo riusciti a segnare ed è girata così. Non potevo credere che stessimo perdendo 2-0 perché avevo la sensazione di essere in pieno controllo. Loro hanno fatto quattro tiri e due gol. Noi non so quante volte abbiamo tirato… Gira male, davvero”.