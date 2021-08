Torino, tegola Belotti. L'attaccante rischia l'operazione: la situazione

Brutte notizie per il Torino che rischia di perdere a lungo il suo capitano, Andrea Belotti. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'attaccante ha lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano per un infortunio. Il problema fisico accusato dal calciatore granata sarebbe al perone e lo terrà fuori per almeno venti giorni. Al momento non appare necessario l'intervento, mal'ipotesi di intervenire chirurgicamente non è del tutto esclusa. Nelle prossime ore verrà fatta una valutazione più approfondita sulle condizioni di Belotti. In caso di operazione, inevitabilmente, i tempi di recupero si allungherebbero sensibilmente. A rischio, oltre alla sfida con cui riprenderà il campionato dopo la pausa nazionali, anche quella contro la Lazio, in programma il 22 settembre.

Calciomercato Lazio, l'Eintracht dice sì: Kostic a un passo

Lazio Women, Martin rincuora le compagne: "Continuiamo a lavorare" - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE