Lazio Women, Martin rincuora le compagne: "Continuiamo a lavorare" - FT

Delle volte serve assaggiare l'amaro della sconfitta per potersi gustare la dolcezza della vittoria. La Lazio Women è caduta alla prima in casa in Serie A contro la Sampdoria perdendo 1-2. Il massimo campionato nazionale è di un altro livello rispetto alla Serie B ed è bene che le ragazze della Morace se ne accorgano subito per poter ripartire con un piglio diverso sin dalla prossima contro l'Inter. La bomber biancoceleste Adriana Martin, che ha indossato la fascia da capitano ieri, su Instagram ha provato a spronare le compagne: "Iniziamo la stagione. Continuiamo a lavorare".