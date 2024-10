Torino, Vanoli: "I gol della Lazio mi hanno dato fastidio, hanno segnato giocatori..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il Torino, dopo la sconfitta subita contro la Lazio, dovrà tornare in campo sabato 5 ottobre per affrontare l'Inter campione in carica a San Siro. Un appuntamento importante che arriva in un momento tutt'altro che semplice per i granata e che, alla vigilia, il tecnico Vanoli ha presentato in conferenza stampa così: "È una sfida importante da tanti aspetti. È un periodo non positivo per noi, è l'opportunità di far vedere che possiamo tornare a fare cose importanti. Sapevo che poteva arrivare un momento così, è anche bello capire come uscirne".

Proseguendo la sua analisi, l'allenatore è tornato anche sul match con i biancocelesti sottolineando che: "Mi hanno dato fastidio i gol della Lazio, in tanti sono rientrati piano e su questo dobbiamo migliorare. Dobbiamo percepire di più e meglio il pericolo, in tutte e due le occasioni con la Lazio hanno segnato giocatori a rimorchio. Abbiamo riguardato la gara con la Lazio, tutti eravamo convinti di aver fatto meglio nella ripresa ma non era il mio calcio. Nel primo tempo eravamo lenti, ma siamo stati squadra e se non facciamo quell'errore...Nella ripresa mi è piaciuto chi è subentrato, c'era voglia di reagire, ma quel calcio non era la mia idea. A me è piaciuto il primo tempo, anche se serve più determinazione e più personalità a provare le giocate".

