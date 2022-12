Totti: "Caso Karsdorp? L'allenatore può fare tutto". Poi la stoccata a Spalletti e Zaniolo

TUTTOmercatoWEB.com

Anche Francesco Totti si trova in Qatar per assistere alla finale del Mondiale. L'ex capitano della Roma in una diretta su twitch BepiTv1 ha detto la sua sulla competizione e non solo: "È un Mondiale bello, vederlo dal vivo fa un certo effetto e per un giocatore questa è la competizione più importante al mondo. Vincere la Coppa è qualcosa che poi ti porti dentro tutta la vita. L'Italia del 2006? Sarebbe arrivata tra le prime quattro anche qui".

Poi la stoccata a Spalletti: "Più stavo bene e meno venivo preso in considerazione. Ogni volta che entravo facevo gol o assist e il match contro il Torino, quando entrai e feci due gol, è stata una gioia che metto sotto solo allo scudetto e al Mondiale. Mi piacerebbe però parlare con lui un giorno di quello che è successo, mi dispiace aver interrotto il rapporto con lui, in pochi sono capaci di mettere la squadra in campo come lui".

Infine su Mourinho: "Caso Karsdorp? Non voglio entrare nella questione perché non conosco i fatti, solo loro sanno quello che è successo ma l'allenatore può permettersi tutto. Zaniolo? Per crescere serve solo la testa giusta. Esistono le categorie nel calcio. C'è il giocatore bravo, il campione e il fenomeno. L'importante è credere in se stessi e imparare a crescere prima fuori dal campo, questa è la chiave".