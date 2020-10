Totti, il messaggio di Giorgio Sandri per la scomparsa del papà: "Un abbraccio Francesco" - FT

Davanti a una scomparsa dolorosa come quella di un padre non c'è tifo che tenga, anzi Giorgio Sandri, papà di Gabriele, ha sempre avuto parole di stima per Francesco Totti anche per quanto fatto dallo stesso giocatore proprio in ricordo di Gabbo, ucciso in quel maledetto 11 novembre. Per questo, arrivata la notizia della scomparsa del papà dell'ex capitano giallorosso Enzo, Sandri ha voluto mandare a mezzo social un messaggio di cordoglio: "Condoglianze Francesco, un abbraccio".

Condoglianze francesco , un abbraccio ❤ Pubblicato da Giorgio Sandri su Lunedì 12 ottobre 2020

