Tounkara e Rossi si ritrovano alla Viterbese: “Di nuovo insieme!” - FOTO

Tounkara e Rossi di nuovo insieme, e nemmeno lontano da Roma. I due, che hanno militato insieme con la maglia della Lazio, scenderanno di nuovo in campo fianco a fianco. Tounkara, dopo una serie di prestiti, è stato venduto nella scorsa estate alla Viterbese, stesso club in cui inizierà una nuova avventura Alessandro Rossi in prestito. Su Instagram Tounkara si è subito immortalato con il compagno: “Di nuovo insieme, forza Viterbese!”.