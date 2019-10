Trevisani: "Alla Lazio stretto anche il pareggio. Strakosha ha delle colpe"

Nel post gara della sfida fra Celtic e Lazio, Riccardo Trevisani ha commentato così a Sky la sconfitta per 2-1 maturata dai biancocelesti in Scozia: "La Lazio sarebbe uscita insoddisfatta anche pareggiando per come ha giocato. È fastidioso commentare una sconfitta arrivata così al 90esimo. Strakosha ci ha messo del suo fra Cluj e stasera nei gol subiti. Stesso risultato, anche se due gare completamente diverse. In Romania se l’è un po’ meritata, stasera invece no. Forster è stato per distacco il migliore in campo e questo non capita spesso. Oggi la Lazio è stata davvero sfortunata, una serata storta".

