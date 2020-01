Trevisani: "Derby? In coppa la Lazio ha fatto una bella figura, la Roma no"

Manca poco, il countdown è già partito. Lazio e Roma erano separate solo dalla Coppa Italia, Napoli e Juventus. Un ostacolo nel cammino al derby, che per entrambe si è rivelato nefasto. Ma, tra le due eliminazioni, qualche differenza c'è. Chi arriva meglio alla stracittadina? Riccardo Trevisani ha detto la sua a Sky Sport: "Difficile fare previsioni in vista del derby. Penso che la Lazio, reduce da undici vittorie di fila, sia stata eliminata a Napoli facendo comunque bella figura. La Roma invece non è reduce da un ottima prestazione in Coppa Italia".

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

ROMA - LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

TORNA ALLA HOMEPAGE