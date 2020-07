Trevisani: "Lazio in difficoltà, ma non dimentichiamo la grande stagione"

A Sky Calcio Show l'Originale Riccardo Trevisani ha ricordato la grande stagione disputata dalla Lazio, nonostante le ultime partite non eccezionali: "La Lazio è arrivata in alto in classifica perché si è autoeliminata dall'Europa League, ha scelto di non giocare ogni tre giorni. Giocando una volta ogni sette poteva permettersi di stare alla pari con le altre. Con il campionato ogni tre giorni, Correa infortunato, Immobile squalificato e i giocatori acciaccati non ce la può fare. Non dimentichiamo però che grande stagione ha fatto la Lazio. Anche se dovesse arrivare seconda, ma che stagione ha fatto?!".