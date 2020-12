Tricella: "La Lazio non deve sottovalutare il Bruges"

Manca ormai pochissimo all'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Alle 18:55,la Lazio ospita il Bruges per un posto negli ottavi della competizione. Roberto Tricella, ex calciatore di Juventus e Verona, ha analizzatola gara ai microfoni di TMW Radio: "La Lazio è una squadra di qualità che ha alti e bassi che a volte fanno dubitare. Deve affrontare la partita con il piglio giusto e non sottovalutare nessuno. Se non entri subito in partita, poi è difficile recuperare e vai incontro a brutte figure. Ma se lo fa, può passare sicuramente".

