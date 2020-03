Turchia, il calcio non si ferma e Mikel rescinde il contratto col Trabzonspor: "Prima la vita"

Il calcio turco va avanti, John Obi Mikel no. Il centrocampista nigeriano, infatti, ha appena rescisso il proprio contratto con il Trabzonspor. In settimana si era lamentato su Instagram per la scelta della federcalcio turca di continuare a giocare nonostante l'emergenza coronavirus: "La vita viene prima del calcio. Non sono calmo e non voglio continuare a giocare in questa situazione, la stagione dovrebbe essere annullata", aveva detto. E non ha fatto alcun passo indietro. Dinnanzi alla volontà del Trabzonspor di rispettare le decisioni della federazione, e scendere in campo, l'ex centrocampista del Chelsea ha alzato bandiera bianca. Da oggi è ufficialmente svincolato. Ecco il comunicato ufficiale del club: "Il legame tra la nostra società e Obi Mikel, avviato il 30 giugno 2019 e valido fino al 31 maggio 2021, si è concluso. Il giocatore ha rinunciato a tutti i suoi crediti di qui in avanti"

SPADAFORA: "BASTA ATTIVITA' ALL'APERTO"

SERIE A, ECCO QUANDO TORNANO AD ALLENARSI LE ALTRE

TORNA ALLA HOMEPAGE