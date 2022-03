Turchia - Italia, i convocati di Koontz: ci sono quattro conoscenze della Serie A

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Italia e Turchia si affronteranno domani sera in un'amichevole dal sapore amaro. Le due nazionali si sarebbero potute affrontare per in finale per i playoff Mondiali, ma le due sconfitte sono costate la qualificazione. Il CT Stephan Koontz ha pubblicato le convocazioni per la gara: tra i 27 giocatori chiamati, molti sono conoscenze del campionato italiano.

I CONVOCATI - Bayindir, Bolat, Cakir, Celik, Muldur, Soyuncu, Ayhan, Demiral, Kabak, Aziz, Erkin, Yilmaz, Omur, Under, Akgun, Kutlu, Tokoz, Kokcu, Ozcan, Antalyali, Calhanoglu, Yazici, Sinik, Akturkoglu, Unal, Dursun, Bozok.