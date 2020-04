Tutti contro il Covid, oggi il derby virtuale giocato dalle tifoserie di Roma e Lazio

Oggi a partire dalle 15 andrà in onda la prima gara di calcio virtuale dove a giocare non saranno avatar di calciatori comandati da un joystick, bensì la forza della passione e della solidarietà dei tifosi di Roma e Lazio. L'avversario sarà, ovviamente, il Covid-19. Si visualizzerà un campo senza calciatori e una palla si muoverà spinta dal volume delle donazioni dei tifosi. A partire da un minimo di due euro, che potranno essere effettuate tramite tutti i più comuni strumenti di pagamento digitale. Più una tifoseria donerà, più spingerà la palla verso la porta avversaria. Superando determinate soglie di donazione, riporta sslazio.it, le squadre segneranno i gol della generosità.

MAGGIORI DETTAGLI - Il calcio d'inizio verrà dato, idealmente, dalla Centrale del Latte di Roma, che ha deciso di aderire all'evento con un contributo che verrà diviso a metà, a fine partita, sul volume di fondi donato da ciascuna delle due tifoserie. La telecronaca sarà condotta da Marco Lollobrigrida, tra gli ospiti Montesano, Scarpati, Vanzina, Verdone, Zoff, Briga. Le donazioni raccolte durante il derby andranno a sostenere il Covid Hospital romano del Policlinico universitario di Tor Vergata. Tiziana Frittelli, Commissario straordinario del PTV e Direttore Generale, ha spiegato: "I tifosi di sfide se ne intendono, per questo chiediamo loro di stringersi in un grande abbraccio virtuale al Policlinico di Tor Vergata, per aiutarci a rimanere saldi e forti nel derby più importante di tutti, quello della vita contro il COVID-19". Il derby sarà visibile su www.tutticontrocovid.it.

Pubblicato il 22-04 alle 17.00