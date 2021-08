Twente - Lazio, tutto è pronto per il match: al "De Grolsch Veste" il countdown è partito! - VIDEO

Tutto pronto allo stadio "De Grolsch Veste" per l'amichevole estiva tra Twente e Lazio. Manca poco più di mezz'ora al fischio d'inizio del match, nel corso del quale i biancocelesti cercheranno di dare incoraggiati segnali a mister e tifosi dopo l'opaca prova di qualche giorno fa contro il Meppen. Davanti a sé, Immobile e compagni troveranno la squadra allenata da Ron Jans, che milita in Eredivisie, la massima divisione del campionato di calcio olandese. Il torneo partirà una settimana prima rispetto alla nostra Serie A: sabato 14 agosto il Twente dovrà vedersela con il Fortuna Sittard nella prima giornata. La Lazio non è il primo avversario italiano che il club olandese sfida in questo pre-campionato. Solamente qualche giorno fa, lo scorso 3 agosto, la squadra ha perso 0 a 1 nel test amichevole contro il Venezia. Il countdown è partito, e sono state pubblicate anche le scelte ufficiali dei due tecnici. Manca solo il fischio d'inizio!

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO