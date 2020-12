Twitter, le squadre più commentate sui social: la posizione della Lazio

Tra tutti i social network che abitualmente usiamo durante la giornata Twitter è certamente quello più utilizzato per commentare eventi live come ad esempio le partite di calcio o i programmi televisivi. Come ogni anno uno dei colossi dei social ha pubblicato la sua consueta analisi delle conversazioni sulla piattaforma nel 2020, a livello mondiale ma anche in Italia. Nel nostro paese, tra gli argomenti discussi maggiormente c'è ovviamente il calcio. Quale squadra è la più commentata? Ovviamente la Juventus seguita da Inter e Napoli. Sesto posto per la Lazio, subito dietro la Roma e ultimo invece per l'Udinese. In mezzo anche: Atalanta, Fiorentina, Sampdoria, Torino e Cagliari.

Okon: "Partita complicata per i belgi. Ma attenta Lazio, il Bruges ha fermato il Real"

Lazio - Bruges, l'emozionante tributo e la carica del club: "Mai smettere di sognare" - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE