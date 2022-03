Ucraina, l'arbitro Monzul accolta in Italia: dirigerà la gara di Serie A Femminile

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

L'arbitro Kateryna Monzul potrà continuare a svolgere il suo lavoro in Italia. La direttrice di gara ucraina, con un curriculum di tutto rispetto tra designazioni in campionati maschili, femminili e internazionali, è stata chiamata dalla FIGC per dirigere la partita di Serie A Femminile tra Inter e Sampdoria, in programma questa domenica. Il campionato ucraino è bloccato dalla guerra, la Federcalcio italiana ha voluto cercare di aiutare l'arbitro.

IL COMUNICATO - "La sinergia UEFA, FIGC e AIA ha creato i presupposti per consentire alla Monzul di proseguire la sua carriera lasciandosi alle spalle le difficoltà logistiche causate del conflitto ma, sicuramente, non i dolori e le sofferenze. Il debutto in Italia è dunque previsto nel campionato di Serie A organizzato dalla Divisione Calcio Femminile per poi valutarne la possibilità di eventuali ulteriori designazioni".