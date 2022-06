Ucraina, lo scozzese Souness: "Deve andare in Qatar "di diritto"

TUTTOmercatoWEB.com

Mancano ancora pochi verdetti per avere il quadro completo di quelle che saranno le Nazionali che giocheranno il prossimo Mondiale in Qatar. Nonostante lo scoppio della guerra l'Ucraina si è fatta trovare pronta battendo la Scozia e ora dovrà giocare il match decisivo contro il Galles. Per qualcuno la Nazionale di Petrakov dovrebbe però accedere alla competizione "di diritto".

"Per l’Ucraina questa situazione trascende il calcio, è una questione di vita o di morte e noi dovremmo supportarli. La FIFA dovrebbe dire ‘questa squadra deve andare ai mondiali’, magari fare un gruppo da cinque squadre o una cosa del genere. Ma l’Ucraina deve andare in Qatar, per tenere il suo nome nella testa di tutti", queste le parole dell'ex calciatore del Liverpool e nazionale scozzese Graeme Souness ai microfoni di SkySports.