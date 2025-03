Udinese, Brini torna sulla Lazio: "Partita intensa. In quelle condizioni..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Fabio Brini, ex calciatore che ha militato nell'Udinese negli anni '80, ha rilasciato un'intervista al Messaggero Veneto. Brini è tornato a parlare tra le altre cose anche di Lazio - Udinese, gara giocatasi lunedì sera e che ha visto i friulani guadagnare un punto all'Olimpico. Nello specifico, l'ex si è espresso sul lavoro del tecnico Runjaic e del cambio modulo contro i biancocelesti. Ecco di seguito le sue parole:

"Penso che il tecnico abbia cambiato in previsione alle caratteristiche della Lazio, ma col 3-5-2 si è tornati a vedere gli esterni a tutta fascia costretti a maggiori coperture, e forse il calo fisico della ripresa è stato imputabile anche a questo aspetto. La partita dell’Olimpico è stata molto intensa, giocata sul ritmo, e in quelle condizioni un esterno non fa tutti i novanta sempre al massimo. Kamara, ad esempio, era stanco".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.