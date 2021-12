Udinese, Gotti: "L'impronta di Sarri sulla Lazio si vede, per il resto serve tempo"

Gotti a Sky nel post di Lazio-Udinese: "È stata un’altalena questa partita. Quando sei sul 3-1 e possiamo essere più pericolosi, dispiace prendere due gol così. C’è stato di tutto tra gol ed espulsioni, la partita è finita 4-4 e i portieri hanno fatto una sola parata entrambi, è un’anomalia enorme. Beto? Sia su come interpreta la gara sia sulla tecnica ha dei margini di miglioramento grossi. Mette in difficoltà chiunque e poi è vorace negli ultimi venti metri. Nel secondo tempo non mi sembrava che la Lazio potesse rientrare in partita, ma nell’occasione dei due gol, quelli di Pedro e Milinkovic, abbiamo regalato noi il pallone".

L'allenatore dell'Udinese ha parlato cos invece ai microfoni di Dazn: "Conosciamo la Lazio e le sue qualità nel palleggio ma sapevamo anche che recuperando palla in certe zone del campo potevamo sfruttare la fisicità dei nostri giocatori. Partita da montagne russe, nel primo tempo abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. Nel secondo la Lazio ha fatto fruttare le qualità dei suoi giocatori. Non avevo l’impressione che ci fossimo sciolti, anche nei 20 minuti successivi al loro pareggio abbiamo tenuto bene il campo. Molina? Avevo più pensiero sull’ammonizione di Becao visto che Immobile è difficile da gestire. Personalmente non ritengo che Molina andasse espulso. C’è insoddisfazione per la qualità del palleggio ma siamo venuti qui a Roma senza paura, questo è un aspetto da sottolineare".

Luca Gotti ha parlato anche in conferenza stampa: "Sull'ultimo episodio ho prendo la direzione opposta per abbracciare Forestieri e sono stato sorpreso di vedere il parapiglia e l'espulsione. Partita pazza per gioco, risultato, cartellini. Nel primo tempo era la sfida che avevamo preparato. Poi nel secondo tempo la Lazio in 10 minuti è risucita a rientrare in partita quando era un momento che necessariamente ci avrebbero lasciato degli spazi. Mi piace molto che sei venuto a giocartela senza paura nella nostra situazione e di non aver avuto paura di uscire sconfitto. Una partita in cui prendi 4 gol non è mai una prestazione. Li hai anche fatti, ma in Serie A la gestione di certe situazioni va fatta con maggior cura. Oggi è una partita bella dal pun to di vista dello spirito e della personalità. I dettami di Sarri ci sono nella Lazio. Ci sono individualità che fanno fruttare le idee dell'allenatore. Sui movimenti e sul timing serve tempo per essere digeriti meglio".