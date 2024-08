Udinese - Lazio, da Roma ci sono due spettatori d'eccezione: gli scatti social

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è impegnata al Bluenergy Stadium per la sfida contro l'Udinese. Non sono rientrati nell'elenco dei convocati Pellegrini e Gila, ma entrambi stanno seguendo i compagni da Roma. Lo spagnolo è alle prese con un problema muscolare, mentre l'ex Juve è stato coinvolto in un incidente stradale nella giornata di ieri. Non sono in campo, ma su Instagram hanno condiviso due immagini delle rispettive TV, sintonizzate su Udinese-Lazio.

